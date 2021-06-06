Детский пансион в Ниноцминда на юге Грузии продолжают покидать воспитанники

Временным решением суда Минздраву поручено перевести детей с ограниченными возможностями в другие госучреждения по опеке

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Еще несколько воспитанников покинули пансионат Ниноцминда в Самцхе-Джавахети на юге Грузии в воскресенье вечером.

По информации Первого канала, подростков вывезли из пансионата на микроавтобусе.

Скандал в пансионе, находящемся под патронажем Патриархии, начался две недели назад с заявления аппарата Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что его представителей не пускают изучить ситуацию на месте. На этой неделе МВД начало расследование.

Патриархия Грузии в воскресенье распространила заявление относительно событий вокруг детского пансиона в Ниноцминда. Патриархия собирается обжаловать решение суда о переводе бенефициаров из пансиона.

Как отмечает Патриархия, администрации и сотрудникам пансионата не была предоставлена возможность изложить свою позицию. Кроме того, ими не исключается, что дети могут быть использованы в антицерковной кампании.

Глава отдела по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе в пятницу лично посетил пансион. Покидая учреждение, он сообщил, что с благословения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго создана специальная комиссия для ознакомления с ситуацией в детской школе-интернате.

Во дворе пансиона собрались бенефициары, глава пансиона преподобный Спиридон (Абуладзе), социальные работники и психологи, которые уже несколько дней работают с детьми. В пансионе также присутствовал представитель неправительственной организации World Vision Georgia.

По данным Первого канала, учреждение покинули 15 бенефициаров, в том числе трое детей с ОВЗ.

Временным решением городского суда Министерству здравоохранения и Государственному агентству по опеке было поручено перевести детей с ограниченными возможностями, проживающих в школе-интернате Ниноцминда, в другие государственные учреждения по опеке.

Как указывают в Минздраве, соцработники и психологи продолжают работу, круглосуточно оставаясь в школе-интернате.

По словам председателя НПО "Партнерства за права человека" (PHR) Анны Арганашвили, хотя организация может защищать лишь права детей с ограниченными возможностями в качестве особых истцов, суд постановил, что все дети, живущие в интернате, находятся в опасности.

На этой неделе стало известно, что за последние пять лет МВД Грузии начало четыре расследования предполагаемых фактов насилия над воспитанниками пансиона в Ниноцминда, в том числе сексуального. В министерстве сообщили, что детально изучили каждый факт, однако доказательств, которые бы подтвердили преступления, пока что не обнаружено.

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