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Министерство здравоохранения Грузии

Детский пансион в Ниноцминда на юге Грузии продолжают покидать воспитанники

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (355)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210606/251947092/Detskiy-pansion-v-Ninotsminda-na-yuge-Gruzii-prodolzhayut-pokidat-vospitanniki.html

Временным решением суда Минздраву поручено перевести детей с ограниченными возможностями в другие госучреждения по опеке

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Еще несколько воспитанников покинули пансионат Ниноцминда в Самцхе-Джавахети на юге Грузии в воскресенье вечером.

По информации Первого канала, подростков вывезли из пансионата на микроавтобусе.

Скандал в пансионе, находящемся под патронажем Патриархии, начался две недели назад с заявления аппарата Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что его представителей не пускают изучить ситуацию на месте. На этой неделе МВД начало расследование.

Патриархия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Что происходит в детском пансионе Ниноцминда – заявление Патриархии Грузии

Патриархия Грузии в воскресенье распространила заявление относительно событий вокруг детского пансиона в Ниноцминда. Патриархия собирается обжаловать решение суда о переводе бенефициаров из пансиона.

Как отмечает Патриархия, администрации и сотрудникам пансионата не была предоставлена возможность изложить свою позицию. Кроме того, ими не исключается, что дети могут быть использованы в антицерковной кампании.

Глава отдела по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе в пятницу лично посетил пансион. Покидая учреждение, он сообщил, что с благословения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго создана специальная комиссия для ознакомления с ситуацией в детской школе-интернате.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Проверка в детском пансионе Ниноцминда: учреждение может лишиться лицензии

Во дворе пансиона собрались бенефициары, глава пансиона преподобный Спиридон (Абуладзе), социальные работники и психологи, которые уже несколько дней работают с детьми. В пансионе также присутствовал представитель неправительственной организации World Vision Georgia.

По данным Первого канала, учреждение покинули 15 бенефициаров, в том числе трое детей с ОВЗ.

Временным решением городского суда Министерству здравоохранения и Государственному агентству по опеке было поручено перевести детей с ограниченными возможностями, проживающих в школе-интернате Ниноцминда, в другие государственные учреждения по опеке.

Дети
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Шесть воспитанников детского пансиона в Ниноцминда покинули заведение, десять на очереди

Как указывают в Минздраве, соцработники и психологи продолжают работу, круглосуточно оставаясь в школе-интернате.

По словам председателя НПО "Партнерства за права человека" (PHR) Анны Арганашвили, хотя организация может защищать лишь права детей с ограниченными возможностями в качестве особых истцов, суд постановил, что все дети, живущие в интернате, находятся в опасности.

На этой неделе стало известно, что за последние пять лет МВД Грузии начало четыре расследования предполагаемых фактов насилия над воспитанниками пансиона в Ниноцминда, в том числе сексуального. В министерстве сообщили, что детально изучили каждый факт, однако доказательств, которые бы подтвердили преступления, пока что не обнаружено.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (355)
Теги:
Патриархия Грузии, Министерство здравоохранения Грузии, Грузия

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