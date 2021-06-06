Число ежедневных прививок против COVID в Грузии вырастет в июле в четыре раза

Правительство Грузии ведет активные переговоры с поставщиками и производителями, чтобы пополнить запасы

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. С июля в Грузии будут делать 20-25 тысяч прививок ежедневно, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, поставка вакцины в Грузию, которая обеспечит увеличение ежедневного числа прививок, уже гарантирована.

"Если сегодня, в июне, мы делаем 5,8-6 тысяч прививок в день по стране, то с июля должно вырасти примерно до 20-25 тысяч", – сказал Гамкрелидзе.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Иммунизация населения ведется препаратами AstraZeneca, Pfizer, а также двумя вакцинами китайского производства – Sinopharm и Sinovac. Хотя в последнее время с вакцинами образовался определенный дефицит, и правительство Грузии ведет активные переговоры с поставщиками и производителями, чтобы пополнить запасы.

Летом Грузия ожидает первые партии американских вакцин Jonson&Jonson и Novovax.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 172 216 человек. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 349 098 случаев заражения, вылечились 333 505 пациентов, скончались 4 910.

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