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Ученики первого класса перед школой в Гардабани в день начала занятий

В Грузии более 120 школ остались без первоклассников

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (574)
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Sputnik Грузия
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Третий этап регистрации первоклассников в Грузии завершился 5 июня, впереди четвертый этап для тех, кто не успел подать заявку

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Первоклассников в новом учебном году не будет в 126 школах Грузии, сообщает пресс-служба Минобразования.

С нового учебного года 110 школ Грузии примут только по одному первокласснику. Это, в основном, связано с тем, что в высокогорных регионах Грузии учатся мало детей. Есть села, где в школе всего один или несколько учеников.

Школьные парты
Pixabay / weisanjiang
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Всеобщая онлайн-регистрация (третий этап) первоклассников началась в Грузии 13 мая и завершилась 5 июня.

Родители должны представить нужную документацию школам с 8 до 22 июня, в противном случае регистрация автоматически аннулируется.

Четвертый этап регистрации начнется 24 июня и продлится до 10 июля включительно. Этот этап касается тех школ, в которых окажутся свободные места. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов.

С целью предотвращения распространения коронавируса родители могут отправить заявки вместе с документами в электронном формате или же отнести их в администрацию школы. Школа в течение двух дней подтвердит получение заявок и документации. Список электронных адресов госшкол Грузии здесь: http://mes.gov.ge/uploads/files/sajaro-skolebis-elfostebi.pdf. 

Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.

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Темы:
Образование в Грузии (574)
Теги:
Школы, образование, Грузия

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