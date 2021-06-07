В Грузии более 120 школ остались без первоклассников

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Первоклассников в новом учебном году не будет в 126 школах Грузии, сообщает пресс-служба Минобразования.
С нового учебного года 110 школ Грузии примут только по одному первокласснику. Это, в основном, связано с тем, что в высокогорных регионах Грузии учатся мало детей. Есть села, где в школе всего один или несколько учеников.
Всеобщая онлайн-регистрация (третий этап) первоклассников началась в Грузии 13 мая и завершилась 5 июня.
Родители должны представить нужную документацию школам с 8 до 22 июня, в противном случае регистрация автоматически аннулируется.
Четвертый этап регистрации начнется 24 июня и продлится до 10 июля включительно. Этот этап касается тех школ, в которых окажутся свободные места. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов.
С целью предотвращения распространения коронавируса родители могут отправить заявки вместе с документами в электронном формате или же отнести их в администрацию школы. Школа в течение двух дней подтвердит получение заявок и документации. Список электронных адресов госшкол Грузии здесь: http://mes.gov.ge/uploads/files/sajaro-skolebis-elfostebi.pdf.
Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.