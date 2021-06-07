Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 307

За последние 24 часа от коронавируса скончались 24 человека, из ковид-клиник страны выписаны 1 014 пациентов, а с начала пандемии вылечились 334 519

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 307. Скончались 24 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 349 405 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 014 человек, с начала пандемии вылечились 334 519 пациентов. Скончались 4 934.

За сутки сделано 11 117 тестов, в том числе 5 477 на антиген и 5 640 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,76%, за последние 14 дней – 2,88%, за последние семь дней – 2,98%.

Прививки сделали 173 345 человек, в том числе за последние сутки – 1 119.

В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 3 428, в ковид-гостиницах – 627.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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