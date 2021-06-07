Скандал в пансионе Ниноцминда: 20 детей покинули учреждение

Детей из пансиона Святой Нино возвращают в биологические семьи, распределяют в небольшие дома семейного типа и в приемные семьи

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки на данном этапе обеспечило вывод 20 несовершеннолетних из пансиона для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), среди которых семь детей со статусом с ОВЗ, говорится в сообщении агентства.

Дети распределены по биологическим семьям, по небольшим домам семейного типа и в приемные семьи.

Специальные группы агентства, которые укомплектованы социальными работниками и психологами, уже третье сутки работают в пансионе в Ниноцминда. Они на месте оценивают состояние несовершеннолетних, их развитие и особенности психоэмоционального фона.

Скандал в пансионе, находящемся под патронажем Патриархии, начался две недели назад с заявления аппарата Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что его представителей не пускают в пансион. На этой неделе МВД Грузии начало расследование.

Тбилисский городской суд накануне принял временное решение вывести всех воспитанников из пансиона Святой Нино для сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Патриархия собирается обжаловать решение суда по поводу пансиона в Ниноцминда.

Кроме того, в патриархии не исключают, что дети могут быть использованы в антицерковной кампании.

На этой неделе стало известно, что за последние пять лет МВД Грузии начало четыре расследования предполагаемых фактов насилия над воспитанниками пансиона в Ниноцминда, в том числе сексуального. В министерстве сообщили, что детально изучили каждый факт, однако доказательств, которые бы подтвердили преступления, пока что не обнаружено.

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