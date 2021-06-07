18:44 07 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7276
  • 100 RUB4.2021
  • USD3.0791
Поиск
Больничная палата в одной из батумских клиник

COVID-статистика Грузии – показатель смертности не снижается

photo: Ministry of Health & Social Affairs of Ajara / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (369)
58803
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/07/251951321.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210607/251951368/COVID--statistika-Gruzii--pokazatel-smertnosti-ne-snizhaetsya.html

Тревожное и число тяжелых пациентов – к этому времени состояние 752 инфицированных оценивается как тяжелое, 202 из них подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 11 117 тестов на коронавирус, 5 477 – на антиген, 5 640 – ПЦР-тестов и выявлено 307 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 349 405 случаев инфицирования.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
Главное о COVID в Грузии на 6 июня: число выявленных случаев снижается

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 014 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 334 519 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 24 пациента, а с начала пандемии – 4 934.

Из 307 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 174 случая, Аджарии – 31, Имерети – 21, Квемо Картли – 20, Шида Картли – три, Гурии – три, Самегрело - Земо Сванети – 28, Кахети – 14, Мцхета-Мтианети – семь, Самцхе-Джавахети – четыре, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – два.

На данный момент в Грузии 9 926 активных случаев, из них 3 428 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 752 пациентов тяжелое, 202 подключены к аппарату искусственного дыхания. 627 человек находятся в ковид-гостиницах. 5 871 человек проходит курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 35 человек, а в самоизоляции – 16 462.

Показатель положительности по данным на 6 июня составляет 2,76%, за две недели – 2,88%, за семь дней – 2,98%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (369)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта - видео
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться