COVID-статистика Грузии – показатель смертности не снижается

Тревожное и число тяжелых пациентов – к этому времени состояние 752 инфицированных оценивается как тяжелое, 202 из них подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 11 117 тестов на коронавирус, 5 477 – на антиген, 5 640 – ПЦР-тестов и выявлено 307 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 349 405 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 014 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 334 519 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 24 пациента, а с начала пандемии – 4 934.

Из 307 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 174 случая, Аджарии – 31, Имерети – 21, Квемо Картли – 20, Шида Картли – три, Гурии – три, Самегрело - Земо Сванети – 28, Кахети – 14, Мцхета-Мтианети – семь, Самцхе-Джавахети – четыре, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – два.

На данный момент в Грузии 9 926 активных случаев, из них 3 428 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 752 пациентов тяжелое, 202 подключены к аппарату искусственного дыхания. 627 человек находятся в ковид-гостиницах. 5 871 человек проходит курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 35 человек, а в самоизоляции – 16 462.

Показатель положительности по данным на 6 июня составляет 2,76%, за две недели – 2,88%, за семь дней – 2,98%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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