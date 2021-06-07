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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро

COVID-ограничения Грузии – за сутки выписано более 300 штрафов

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (369)
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Sputnik Грузия
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Статистика МВД за последние дни свидетельствует, что нарушать ограничения граждане стали меньше, соответственно снижается и показатель инфицирования коронавирусом

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявило 356 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkhaidze
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За последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 242 гражданам. Еще 62 человека заплатили двойной штраф за повторное появление в общественных местах без масок.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 52 случая.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (369)
Теги:
МВД Грузии, Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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