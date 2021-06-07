"Метод Маугли" - в Грузии выявили факт незаконной врачебной деятельности

Агрессивный метод развития и лечения детей в раннем возрасте, получивший название "метод Маугли", стал практиковаться и в Грузии и уже привлек внимание Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Незаконная врачебная деятельность, связанная с так называемым "методом Маугли", выявлена в Грузии, сообщается на сайте Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности в Facebook.

Проверка установила, что человек, который использовал данный метод в отношении несовершеннолетних пациентов, не имел госсертификат, подтверждающий право на самостоятельную врачебную деятельность. В единой базе сертификационных данных Минздрава Грузии не нашлось ни одного сертификата такой врачебной специальности - ни в педиатрии, ни в неонатологии, ни в физической медицине, ни в реабилитации и курортологии.

Следовательно, нарушены требования, определенные законами Грузии "О врачебной деятельности" и "О защите здоровья". Согласно Кодексу административных правонарушений, был составлен протокол и передан суду. По решению суда, правонарушитель был оштрафован на тысячу лари (320 долларов).

В Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности отмечают, что, согласно информации Ассоциаций педиатрии и биоэтики, "метод Маугли" не является внедренной лечебной или оздоровительной практикой. Более того, этот метод используют несертифицированные лица.

В агентстве также отметили, что правонарушитель не вел медицинскую документацию, из-за чего не удается установить наличие конкретных заболеваний у пациентов и объем оказанной медпомощи.

"Агентство лишено возможности сделать клиническую оценку предоставленного сервиса. Из-за того, что не существует заключения, основанного на утвердительной медицине об использовании существующего сервиса в лечебных или оздоровительных целях, агентство призывает общество и особенно родителей с осторожностью отнестись к использования вмешательств такого типа в отношении детей", - говорится в заявлении.

"Маугли" его последователи называют методику по развитию детей начального периода жизни. По их словам, главная задача программы "Маугли" заключается в укреплении здоровья детей, их дальнейшей социализации и приобщении к физическим нагрузкам. Малюток трясут, подбрасывают в воздух и так далее. Данный метод педиатры и сертифицированные врачи не признают и называют насилием над детьми.

Агентство регулирования изучило вопрос лечения детей методом "Маугли" после обращения Народного защитника Грузии.

В аппарате омбудсмена заявляют, что лечение данным методом содержит риски для здоровья и жизни детей и может вызвать тяжелые и необратимые осложнения, особенном в раннем возрасте.

В заявлении омбудсмена отмечено, что детальной информации о данном методе нигде нет. Неизвестно и то, на чем основан этот метод и имеет ли какое-то теоретическое или практическое обоснование.

"Кадры, которые распространяются в интернете и телепередачах, указывают, что это — довольно агрессивные методы, которое применяются с рождения и содержат высокий риск повреждения головного мозга. Метод можно рассматривать как одну из форм насилия над ребенком", — говорится в заявлении.

Подкидывание ребенка в воздух на первый взгляд может казаться безобидным действием, однако специалисты предупреждают, что между головным мозгом и костями черепа мало пространства, тряска вызывает грубое соприкосновение головного мозга с костями и его травму. Это может вызвать кровоизлияние в мозг, его отек и даже смерть пациента (в 13-23% случаях). Помимо этого, у детей могут развиться повреждение костей и мягких тканей, перелом позвонка, кровоизлияние в глазной сетчатке, что может вызвать ухудшение зрения или его потерю.

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