Участники акции протеста в Тбилиси требуют отставки Народного защитника

Протестующие, среди которых десятки священнослужителей и их паства, устроили протестное шествие с площади Марджанишвили к офису омбудсмена

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Акция в поддержку управляющего детским пансионом в Ниноцминда (на юге Грузии) епископа Грузинской православной церкви Спиридона прошла сегодня на площади Марджанишвили в Тбилиси.

Скандал в пансионе, находящемся под патронажем Патриархии, начался две недели назад с заявления аппарата Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что его представителей не пускают в пансион. На этой неделе МВД Грузии начало расследование.

Тбилисский городской суд в субботу удовлетворил исковые требования неправительственной организации "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки на данном этапе обеспечило вывод 20 несовершеннолетних из пансиона, среди которых семь детей со статусом с ОВЗ.

В свою очередь, Патриархия Грузии уже обжаловала решение суда.

Несколько десятков собравшихся участников акции потребовали тщательного изучения произошедшего в пансионе, а также отставки народного защитника Грузии Нино Ломджария. К протестующим присоединился бизнесмен, основатель движения "ЭРИ" ("Эртоба, Раоба, Имеди" - Единство, Сущность, Надежда) Леван Васадзе, который также требует отставки Ломджария.

Протестующие, среди которых десятки священнослужителей и их паства, устроили протестное шествие с площади Марджанишвили к офису омбудсмена.

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