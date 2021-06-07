Когда в Грузии отменят "комендантский час" - ответ министра экономики

Министр экономики отметила, что выступает за либерализацию, но пандемия коронавируса еще не побеждена

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Если открытие сухопутных границ не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в Грузии, можно будет полностью отменить ограничение на передвижение в ночное время суток, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране уже долгое время действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и запрет на ночное передвижение.

"Сухопутные границы только открылись, поэтому нам нужно две-три недели, чтобы наблюдать за ситуацией в динамике. Потому что мы хорошо управляем ситуацией внутри, но ожидаем туристических потоков - безопасно, но это все же несет определенные риски", - сказала Турнава на брифинге после заседания правительства в понедельник .

Турнава отметила, что как глава экономического ведомства всегда выступает за либерализацию, но так как пандемия коронавируса еще не побеждена, решения принимаются максимально взвешенно.

Министр отметила, что не считает правильным внедрять в столь маленькой стране, как Грузия, региональный подход в этом отношении.

"Поведение туристов немного изменилось, они приезжают на более длительный период времени. Это и понятно, потому что пересечение границ связано с определенными трудностями, поэтому туристы, которые приезжают на более длительный период времени, стараются как можно больше путешествовать по всем регионам, и мы хотим приготовить для них единое правило. Наверное, наступит момент, когда мы обсудим снятие ограничения на передвижение в ночное время", - отметила министр.

Так называемый "комендантский час" был введен в ноябре прошлого года. Более полугода это ограничение действовало с 21:00 до 05:00, в мае его начало было перенесено на 23:00, а с первого июня его действие перенесли до 04:00.

Периодически в разных городах страны проходят акции протеста с требованием отменить "комендантский час" или сократить время его действия.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (651,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3,3 тысячи долларов) – с юридического.

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