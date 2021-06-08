В Грузии осужденные женщины смогут овладеть профессией фитнес-инструктора

Цель проекта, который запущен в пенитенциарной системе, – помочь осужденным женщинам после освобождения интегрироваться в общество и начать новую жизнь

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии запустила проект профессионального обучения осужденных в женском исправительном учреждении №5 в Квемо Картли.

Тюрьма №5 в селе Мтисдзири – одно из трех женских исправительных учреждений в Грузии. Здесь содержатся женщины, осужденные за мелкие преступления, а также за преступления средней тяжести.

В рамках проекта осужденные женщины освоят профессию инструктора по фитнесу.

К образовательному проекту привлечены ведущие специалисты фитнес-академии.

Курс обучения – шесть месяцев. По завершении соответствующие сертификаты будут вручены 17 участвующим в нем осужденным женщинам, сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии.

"Ресоциализация осужденных является одним из основных приоритетов Специальной пенитенциарной службы и реализует ряд программ в этом направлении. Компании предлагают нам переподготовку наших осужденных по востребованным на рынке профессиям. Сегодня начинается одна из таких программ для женщин-осужденных", – рассказала глава Департамента ресоциализации-реабилитации осужденных Инга Сарджвеладзе.

В рамках программы осужденным женщинам предоставляется возможность стать профессиональными инструкторами по фитнесу, что даст им возможность в будущем трудоустроиться и интегрироваться в общество.

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