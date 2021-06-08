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Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики

Дом юстиции Грузии возобновил предоставление сервисов на дому

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210608/251960190/Dom-yustitsii-Gruzii-vozobnovil-predostavlenie-servisov-na-domu.html

Обслуживание граждан на дому, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса, Агентство развития государственных сервисов Грузии возобновляет с 8 июня

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Грузии с 8 июня возобновляет предоставление услуг на дому, и все, кто по разным причинам не может прийти в Дом юстиции, будут обслуживаться на месте, сообщает пресс-служба агентства.

Те граждане, которые желают получить сервис на дому, должны заполнить соответствующую электронную заявку на сайте sda.gov.ge. В этом формате можно взять биометрический паспорт, удостоверение личности, восстановить PIN/PUK коды, необходимые для квалифицированных подписей и другое.

Дом Юстиции на набережной в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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После того, как будет оплачена услуга, сотрудники агентства приедут по указанному адресу и окажут услугу с учетом рекомендаций ВОЗ, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Сервис обслуживания граждан на дому был приостановлен из-за пандемии несколько месяцев назад. Однако для граждан старше 70 лет, а также людей с ограниченными возможностями сервис обслуживания на дому не прекращался в течение всего периода пандемии. Сотрудники агентства приходили к ним в спецэкипировке и соблюдали все рекомендации Минздрава.

Сервис обслуживания на дому для таких людей бесплатный. Они всего лишь должны связаться со службой дистанционного обслуживания агентства по номеру 2 40 10 10 и предоставить информацию оператору о необходимом сервисе. После этого сотрудники агентства приедут по указанному адресу в течение десяти дней с поступления заявки. 

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Теги:
Дом юстиции, Грузия

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