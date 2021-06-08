Грузия одна из первых получит из США вакцину от коронавируса

Соединенные Штаты на первом этапе готовы поделиться со странами-партнерами шестью миллионами доз вакцины от коронавируса

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия, Украина и Косово получат от США вакцину от коронавируса первыми с учетом региональных приоритетов и партнерства, сообщает посольство США в Грузии.

Также Соединенные Штаты намерены помочь странам в процессе экономического восстановления.

"На этой неделе президент Байден объявил, что США поделятся с Грузией вакциной против коронавируса, потому что никто из нас не защищен, пока мы все не будем защищены", – говорится в заявлении дипкорпуса.

В начале июня Белый дом сделал заявление, в котором говорилось, что шесть миллионов доз вакцин от коронавируса США распределят с учетом региональных приоритетов, а также направят странам-партнерам, в том числе Грузии, Украине, Мексике, Канаде, Корее, Западному побережью, Газе, Косово, Гаити, Египту, Иордании, Ираку и Йемену.

В администрации президента США отмечают, что готовы поделиться с миром 80 миллионами доз вакцин. 75% доз будут распределены между странами с помощью платформы COVAX.

Распределение первых 25 миллионов доз вакцин от коронавируса начнется в ближайшее время. Именно в рамках первого транша вакцину от США получит и Грузия.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Иммунизация населения ведется препаратами AstraZeneca, Pfizer и двумя вакцинами китайского производства Sinopharm и Sinovac. Однако сейчас страна испытывает дефицит вакцин, и правительство ведет активные переговоры с производителями и поставщиками вакцин.

Летом Грузия ожидает первые партии американских вакцин Jonson&Jonson и Novovax.

Грузия уже получила вакцины в дар от Китая, Израиля, Латвии, Польши.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 173 345 человек, из них две полные дозы получили 47 749 граждан.

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