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Эпидемия коронавируса - пожилая женщина на улице в маске

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1023

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (372)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210608/251960511/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1023.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 510 пациентов, а с начала пандемии вылечились 335 029

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 023. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 350 428 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 510 человек, с начала пандемии вылечились 335 029 пациентов. Скончались 4 951.

Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы и машины на бензоколонке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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За сутки сделано 29 517 тестов, в том числе 21 585 на антиген и 7 932 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,47%, за последние 14 дней – 2,81%, за последние семь дней – 2,92%.

Прививки сделали 178 738 человек, в том числе за последние сутки – 5 455.

В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 3 333, в ковид-гостиницах – 635.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (372)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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