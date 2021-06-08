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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии: больше инфицированных, меньше выздоровевших

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (374)
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По числу инфицированных продолжает лидировать Тбилиси, вслед за ним идут Самегрело - Земо Сванети, Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 29 517 тестов на коронавирус, 21 585 – на антиген, 7 932 – ПЦР-теста и выявлено 1 023 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 350 428 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 510 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 335 029 пациентов.

Коробка с вакциной против коронавируса от платформы COVAX
© AFP / INDRANIL MUKHERJEE
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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 17 пациентов, а с начала пандемии – 4 951.

Из 1 023 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 546, Аджарии – 78, Имерети – 90, Квемо Картли – 46, Шида Картли – 30, Гурии – 34, Самегрело - Земо Сванети – 108, Кахети – 54, Мцхета-Мтианети – девять, Самцхе-Джавахети – 10, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.

На данный момент в Грузии 10 422 активных случая, из них 3 333 нуждается в стационарном лечении. Состояние 731 пациента тяжелое, 201 человек подключен к аппарату искусственного дыхания. 635 человек находится в ковид-гостиницах. 6 454 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 35 человек, а в самоизоляции – 16 062.

Показатель положительности по данным на 7 июня составляет 3,47%, за две недели – 2,81%, за семь дней – 2,92%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (374)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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