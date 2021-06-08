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Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы и здание Тбилисского технического университета

Когда отменят "комендантский час" – ответ Минздрава Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (376)
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Sputnik Грузия
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Помимо эпидситуации, на принятие решения о снятии "комендантского часа" будет влиять темп вакцинации, заявила замминистра

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Вопрос отмены так называемого "комендантского часа" в Грузии рассматривается эпидемиологами, и они примут соответствующее решение, исходя из эпидситуации ближайших двух недель, заявила замглавы министерства здравоохранения Тамара Габуния на брифинге.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране уже долгое время действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и запрет на ночное передвижение.

Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы и машины на бензоколонке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Пока мы должны наблюдать за эпидемиологическим положением. Конечно, работа над этим вопросом идет. Мы посмотрим, как будет развиваться эпидемиологическая картина следующих двух недель", – заявила Габуния.

Помимо эпидположения, на принятие решения о снятии так называемого "комендантского часа" будет влиять и темп вакцинации граждан, отметила Габуния.

"Количество вакцинированных растет и этот баланс даст нам возможность принять решение, насколько у нас будет ресурс снять действующее ночью ограничение. В этом месяце нам стоит быть осторожными. Мы должны посмотреть, когда у нас будет стабильное, более активное снижение числа инфицированных", – отметила Габуния.

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© AP Photo / Aaron Favila
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"Комендантский час" в Грузии ввели в марте 2020 года, летом он был отменен, однако после ухудшения эпидположения, он был вновь введен в ноябре. Более полугода это ограничение действовало с 21:00 до 05:00, в мае его начало было перенесено на 23:00, а с первого июня его действие перенесли до 04:00.

Периодически в разных городах страны проходят акции протеста с требованием отменить "комендантский час" или сократить время его действия.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (651,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3,3 тысячи долларов) – с юридического.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (376)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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