Минздрав Грузии начал программу вакцинации пожилых людей на дому

К этому времени в Грузии прививки от коронавируса сделали около 180 тысяч человек, более 51 тысячи уже вакцинированы полностью двумя дозами вакцины

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Пожилые люди смогут делать прививки от коронавируса дома – Минздрав начал соответствующую программу вакцинации, заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, в процессе вакцинации более активны молодые люди, чем пожилые.

"В домах для престарелых и приютах вакцинация идет активно, эти учреждения нами практически охвачены. Также мы начали программу вакцинации пожилых людей на дому, и думаю, что с будущей недели она станет более активной. Пожилые люди, которые хотят вакцинироваться, должны связаться с министерством", – заявила Габуния.

Замминистра сообщила, что в июне Грузия получит 43 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Пока не известно, когда и в каком количестве поступят другие вакцины.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 178 738 граждан, из них две полные дозы получили 51 248 человек. По словам Габуния, на днях начнется регистрация на вторую дозу китайской вакцины Sinovac.

Габуния также отметила, что Грузия получила от Всемирного банка дополнительное финансирование на закупку вакцин и обустройство центров массовой вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Иммунизация населения ведется препаратами AstraZeneca, Pfizer и двумя вакцинами китайского производства Sinopharm и Sinovac. Однако сейчас страна испытывает дефицит вакцин, и правительство ведет активные переговоры с производителями и поставщиками вакцин.

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