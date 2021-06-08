ЮНИСЕФ: дети должны воспитываться в семейной среде

Детский фонд ООН рекомендует государству переводить детей - бенефициаров больших детских домов и пансионов на попечительство семей и общин, а случае возможности возвращать в биологические семьи

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) готов помочь правительству Грузии в переводе детей из крупных учреждений в семейные и общинные учреждения.

Как говорится в заявлении организации, при выводе детей из учреждений необходимо проявлять осторожность, чтобы не травмировать их и учитывать их интересы.

ЮНИСЕФ рекомендует оценивать детей - бенефициаров крупных детских домов, прежде чем передавать их на попечение семей и общин, отдавая при этом приоритет их возвращению в биологические семьи. А в указанном процессе должны участвовать только специалисты с соответствующими навыками и знаниями коммуникации и работы с детьми.

Как отмечено в заявлении, дети в учреждениях должны иметь доступ к механизму уведомления, чтобы сообщать о насилии или жестоком обращении. Для детей в учреждения должен быть разработан индивидуальный план для определения соответствующей формы альтернативной опеки и необходимой профессиональной помощи.

Данное заявление Детский фонд ООН распространил на фоне скандала вокруг пансиона для детей в Ниноцминда (регион Самцхе - Джавахети), находящегося под патронажем Патриархии. Скандал разразился две недели назад с заявления аппарата Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что его представителей не пускают в пансион. На этой неделе МВД Грузии начало расследование.

Тбилисский городской суд в субботу удовлетворил исковые требования неправительственной организации "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети со статусом с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждение к этому времени остается около 30 детей.

В свою очередь, Патриархия Грузии уже обжаловала решение суда.

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