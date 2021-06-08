С июля в Грузии планируется начать массовую вакцинацию от коронавируса. В четырех больших городах - Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави, будут созданы большие пространства, где можно будет сделать прививку в живой очереди

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия получит 3,2 миллиона доз вакцин против коронавируса в ближайшее время, это позволит начать массовую вакцинацию граждан, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, вакцины начнут поступать с июля по октябрь, а пока идет интенсивная подготовка к массовой вакцинации населения: проводятся встречи в регионах, мобилизуются дополнительные бригады вакцинаторов.

Для того, чтобы Грузия смогла подняться до целевого показателя — это 70% вакцинированного взрослого населения, с июля в день должны прививаться от 20 до 25 тысяч человек.

"Я вам часто говорил, что начать массовую вакцинацию мы сможем тогда, когда у нас в начале каждого месяца гарантированно будет запас не менее полмиллиона доз. Исходя из этого, сейчас мы интенсивно готовимся. На прошлой неделе у меня были визиты в регионы, остались Аджария, Гурия и Рача, на этой неделе я поеду и туда, чтобы все эти места были больше подготовлены", - заявил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе также сообщил, что в четырех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави, будут созданы большие пространства для вакцинации. По его словам, идет работа с выставочным центром "Экспо-Джорджия", спортивными учреждениями, торговыми центрами для использования их пространств, чтобы с июля вакцинация была доступна, как по предварительной записи, так и по живой очереди.

По словам Гамкрелидзе, в Тбилиси будет по меньшей мере три-четыре крупных центра для вакцинации, а в остальных городах по одному.

Что касается вопроса снятия масочного режима в стране, Гамкрелидзе считает, что эпидситуация пока не дает возможности отказаться от масок.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 178 738 граждан, из них две полные дозы получили 51 248 человек.

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