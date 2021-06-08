17:04 08 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8372
  • 100 RUB4.3325
  • USD3.1569
Поиск
Амиран Гамкрелидзе на брифинге

Грузия получит 3,2 миллиона доз вакцин против коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (377)
50 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1a/250172851.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210608/251965177/Gruziya-poluchit--32-milliona-doz-vaktsin-protiv-koronavirusa.html

С июля в Грузии планируется начать массовую вакцинацию от коронавируса. В четырех больших городах - Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави, будут созданы большие пространства, где можно будет сделать прививку в живой очереди

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия получит 3,2 миллиона доз вакцин против коронавируса в ближайшее время, это позволит начать массовую вакцинацию граждан, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, вакцины начнут поступать с июля по октябрь, а пока идет интенсивная подготовка к массовой вакцинации населения: проводятся встречи в регионах, мобилизуются дополнительные бригады вакцинаторов.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
© Sputnik / STRINGER
Минздрав Грузии начал программу вакцинации пожилых людей на дому

Для того, чтобы Грузия смогла подняться до целевого показателя — это 70% вакцинированного взрослого населения, с июля в день должны прививаться от 20 до 25 тысяч человек.

"Я вам часто говорил, что начать массовую вакцинацию мы сможем тогда, когда у нас в начале каждого месяца гарантированно будет запас не менее полмиллиона доз. Исходя из этого, сейчас мы интенсивно готовимся. На прошлой неделе у меня были визиты в регионы, остались Аджария, Гурия и Рача, на этой неделе я поеду и туда, чтобы все эти места были больше подготовлены", - заявил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе также сообщил, что в четырех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави, будут созданы большие пространства для вакцинации. По его словам, идет работа с выставочным центром "Экспо-Джорджия", спортивными учреждениями, торговыми центрами для использования их пространств, чтобы с июля вакцинация была доступна, как по предварительной записи, так и по живой очереди.

По словам Гамкрелидзе, в Тбилиси будет по меньшей мере три-четыре крупных центра для вакцинации, а в остальных городах по одному.

Что касается вопроса снятия масочного режима в стране, Гамкрелидзе считает, что эпидситуация пока не дает возможности отказаться от масок.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 178 738 граждан, из них две полные дозы получили 51 248 человек. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (377)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Досрочные парламентские выборы в Армении 2021: старт агитации
Старт агитации: в Армении готовятся к досрочным парламентским выборам 2021 – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться