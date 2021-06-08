Глава правительства Аджарии заразился коронавирусом после прививки первой дозой

Тестирование подтвердило наличие коронавируса, глава правительства находится в самоизоляции и продолжает работать дистанционно

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Председатель правительства АР Аджарии Торнике Рижвадзе инфицирован коронавирусом, написал политик на своей странице в Facebook.

"Тестирование подтвердило у меня наличие коронавируса. Я нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать дистанционно", - написал Торнике Рижвадзе в социальной сети.

Примечательно, что 13 мая Рижвадзе сделал первую дозу вакцины от коронавируса.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 350 428 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 510 человек, с начала пандемии вылечились 335 029 пациентов. Скончался 4 951.

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