За деньгами в Европу: куда граждане Грузии еще смогут поехать работать

На сегодняшний день граждане Грузии уже получили возможность ездить на сезонные работы в Германию и Израиль

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Правительство Грузии ведет переговоры еще с девятью странами о сезонном трудоустройстве своих граждан в Европе, говорится в отчете о работе кабинета министров, представленном премьер-министром страны в парламент.

На сегодняшний день граждане Грузии уже получили возможность ездить на сезонные работы в Германию и Израиль. До конца года сезонных трудовых мигрантов из Грузии начнет принимать Франция.

По данным отчета, грузинская сторона уже отправила документ соглашения о трудоустройстве граждан Грузии в Португалию, Испанию, Чехию, Хорватию, Кипр и Венгрию.

Консультации по поводу подобного соглашения ведутся с Бельгией и Грецией, начаты переговоры и с Финляндией.

Речь идет лишь о сезонной работе на срок от нескольких месяцев до года. Чтобы поехать на работу желающие сначала проходят регистрацию на специальном портале, а после проходят собеседование.

Каждая страна выдвигает свои требования к работникам по поводу возраста, квалификации и знания языков, однако единым критерием является – отсутствие нарушений закона и визового режима.

Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.

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