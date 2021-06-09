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Страны мира. Турция

В одном из университетов Турции открыт факультет грузинского языка и литературы

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (575)
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Факультет грузинского языка открыт в университета Карса, он примет первый поток студентов уже в этом году

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Кавказскому университету турецкого города Карс выдано разрешение на прием студентов на образовательное направление грузинского языка и литературы, написал на собственной странице в Facebook посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.

"Хочу поделиться с вами очередной радостной информацией. Совместными усилиями посольства Грузии и Высшего совета образования Турции (YÖK) выдано необходимое разрешение на прием студентов на направление грузинского языка и литературы в Кавказском университете города Карс", – пишет Джанджгава.

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По его словам, в этом году на этом факультете будут учиться несколько десятков первокурсников.

"Желаю успехов этому университету, преподавателям грузинского языка и литературы и будущим студентам", – написал посол Грузии.

Кавказский университет города Карс – это государственное публичное высшее учебное заведение в прикавказской части Турции. Он был создан в 1992 году. В университете шесть факультетов, три института, три колледжа, четыре профессиональных колледжа и несколько исследовательских и прикладных научных центров. Более 15 тысяч студентов ежегодно поступают в училище на разные образовательные программы. 

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Темы:
Образование в Грузии (575)
Теги:
Грузинский язык, Турция, Грузия

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