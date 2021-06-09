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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 821

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (381)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210609/251970196/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-821.html

За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, из ковид-клиник страны выписаны 866 пациентов, а с начала пандемии вылечились 335 895

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 821. Скончался 31 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 351 249 случаев заражения.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 866 человек, с начала пандемии вылечились 335 895 пациентов. Скончались 4 982.

За сутки сделано 38 478 тестов, в том числе 23 864 на антиген и 14 614 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,13%, за последние 14 дней – 2,77%, за последние семь дней – 2,73%.

Прививки сделали 184 718 человек, в том числе за последние сутки – 5 970.

В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 3 210, в ковид-гостиницах – 635.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (381)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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