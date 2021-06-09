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Патрульные полицейские следят за порядком в метро во время эпидемии коронавируса

Коронавирусные ограничения в Грузии: за сутки зафиксированы сотни нарушений

photo : Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (383)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210609/251970747/Koronavirusnye-ogranicheniya-v-Gruzii-za-sutki-zafiksirovany-sotni-narusheniy.html

Больше всего хлопот полиции доставляют граждане, так и неприучившиеся выходить на улицу в масках – за сутки оштрафовано 419 таких нарушителей

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки выявили 479 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

За последние 24 часа штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 343 гражданам. Еще 76 человек заплатили двойной штраф за повторное появление в общественных местах без масок.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки оштрафовали 60 человек.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (383)
Теги:
МВД Грузии, Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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