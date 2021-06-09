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Свадебный букет

Торжественные церемонии бракосочетания разрешены в Грузии

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210609/251970785/V-Gruzii-vozobnovleno-provedenie-torzhestvennykh-tseremoniy-brakosochetaniya-.html

Проведение торжественных церемоний регистрации брака было приостановлено в Грузии с 11 сентября 2020 года из-за ухудшения в стране эпидситуации

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Услуга проведения торжественных церемоний регистрации брака возобновлена с сегодняшнего дня в Грузии, говорится в сообщении Агентства развития государственных сервисов.

Молодая пара гуляет по Метехскому мосту и фотографирует достопримечательности
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Для подачи совместной заявки супруги должны предварительно записаться в устраивающие их территориально Дома юстиции, общественные центры, территориальные управления и Дома бракосочетания на портале my.gov.ge.

В выбранном отделении оператор забронирует место, дату и время ритуала на основании совместной заявки.

На церемонии могут присутствовать не более десяти человек. Все участники церемонии должны соблюдать масочный режим.

К перечню городов Грузии, где можно сочетаться браком в торжественной атмосфере, с 9 июня прибавились два города Кахети – Гурджаани и Телави.

Проведение торжественных церемоний регистрации брака было приостановлено в Грузии с 11 сентября 2020 года из-за ухудшения в стране эпидситуациии. При этом проведение социальных мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев, банкетов, поминок в стране по-прежнему под запретом.

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