Скандал вокруг детского пансиона в Ниноцминда: к делу подключается ЮНИСЕФ

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) будет мониторить ситуацию в пансионе для детей в Ниноцминда (регион Самцхе – Джавахети), сообщил представитель ЮНИСЕФ в Грузии Гасан Халил.

В пансионе, который в последнее время оказался в центре внимания общественности, проходит расширенная встреча, на которой помимо ЮНИСЕФ участвуют представители Минздрава Грузии, Патриархи и благотворительной организации World Vision. Стороны обсуждают вопрос изменения формы опеки детей, а также допуск представителей СМИ и Народного защитника в учреждении.

"Соответствующие ведомства должны вести активный мониторинг, чтобы права детей были полностью защищены. Все страны-участницы Конвенции прав ребенка должны обеспечить воспитание детей в семейной среде. Именно поэтому я нахожусь в Ниноцминда, чтобы в формате встречи рассмотреть все проблемы и дать правильную оценку", - заявил Халил журналистам.

Представитель ЮНИСЕФ призвал все соответствующие ведомства своевременно расследовать каждый случай, где речь идет о возможных фактах физического насилия и психологического давления.

"Все виновные, которые участвовали в этом процессе, должны быть установлены. Ниноцминда может стать прецедентом возвращения детей в собственные семьи", - отметил Халил.

Внимание широкой общественности и государственных структур пансион для детей в Ниноцминда, находящийся под патронажем Патриархии, привлек к себе после заявления Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что ее представителей не пускают в пансион. На основе этого заявления МВД Грузии начало следствие.

Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования неправительственной организации "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждении к этому времени остается около 30 детей.

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