19:30 09 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8316
  • 100 RUB4.3322
  • USD3.1471
Поиск
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Потребуется ли для иммунизации от COVID-19 третья доза вакцины? – ответ эпидемиолога

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (385)
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/10/249456006.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210609/251977385/Potrebuetsya-li-dlya-immunizatsii-ot-COVID-19-tretya-doza-vaktsiny--otvet-epidemiologa.html

Вопрос третьей дозы вакцины прояснится тогда, когда ученые, понаблюдав за уже вакцинированными людьми, определят, насколько две дозы сохраняют иммунитет от вируса

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе не исключил, что людям, которые сделали две дозы вакцины против коронавируса, придется добавить и третью.

Вакцины, которые доступны сейчас в Грузии, предусматривают две дозы, и у каждого препарата свой промежуточный период между первой и второй дозами. Только американский препарат Johnson & Johnson, который пока не доступен в Грузии, рассчитан на одну инъекцию.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
© Sputnik / STRINGER
Минздрав Грузии начал программу вакцинации пожилых людей на дому

"Наверное, нам понадобится третья доза, чтобы создать более стойкий искусственный иммунитет среди населения", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, ученые всего мира считают, что так просто справиться с коронавирусом не удастся, и по большей вероятности придется делать вакцину каждый год, до тех пор, пока степень способности штамма вируса заражать организм не снизится естественным путем.

На данный момент, ученые ведут наблюдение за людьми, которые сделали две дозы вакцины, чтобы установить, насколько долго у них сохраняется иммунитет к вирусу.

По словам Гамкрелидзе, пока точно не установлено, когда именно придется делать третью дозу вакцины, однако, возможно, ее используют спустя 6-8 месяцев после вакцинации двумя дозами.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 184 718 человек, из них две полные дозы сделали 54 474. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (385)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Натали Портман в фильме Черный лебедь
Натали Портман – 40 лет! Но по фото этого не скажешь
Гигантские башни тепловой электростанции взорвали в Англии - видео
Гигантские башни тепловой электростанции взорвали в Англии – видео
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться