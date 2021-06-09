Потребуется ли для иммунизации от COVID-19 третья доза вакцины? – ответ эпидемиолога

Вопрос третьей дозы вакцины прояснится тогда, когда ученые, понаблюдав за уже вакцинированными людьми, определят, насколько две дозы сохраняют иммунитет от вируса

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе не исключил, что людям, которые сделали две дозы вакцины против коронавируса, придется добавить и третью.

Вакцины, которые доступны сейчас в Грузии, предусматривают две дозы, и у каждого препарата свой промежуточный период между первой и второй дозами. Только американский препарат Johnson & Johnson, который пока не доступен в Грузии, рассчитан на одну инъекцию.

"Наверное, нам понадобится третья доза, чтобы создать более стойкий искусственный иммунитет среди населения", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, ученые всего мира считают, что так просто справиться с коронавирусом не удастся, и по большей вероятности придется делать вакцину каждый год, до тех пор, пока степень способности штамма вируса заражать организм не снизится естественным путем.

На данный момент, ученые ведут наблюдение за людьми, которые сделали две дозы вакцины, чтобы установить, насколько долго у них сохраняется иммунитет к вирусу.

По словам Гамкрелидзе, пока точно не установлено, когда именно придется делать третью дозу вакцины, однако, возможно, ее используют спустя 6-8 месяцев после вакцинации двумя дозами.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 184 718 человек, из них две полные дозы сделали 54 474.

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