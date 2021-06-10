Регистрация на вакцинацию препаратом Sinovac возобновляется в Грузии с 14 июня

Китайским препаратом Sinovac в Грузии уже привились 17 199 человек. Вакцина уже получила авторизацию ВОЗ и рекомендована для иммунизации лиц старше 18 лет

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Регистрация на вакцинацию китайским препаратом Sinovac возобновляется в Грузии с 14 июня, сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.

Что касается регистрации на вторую дозу Sinovac, то она началась 9 июня. Те граждане, которые не успеют зарегистрироваться на вторую дозу данной вакцины, смогут это сделать с 14 июня. В этот день система откроется как для тех, кто хочет сделать первую дозу вакцины, так и для тех, кому предстоит вторая прививка.

Вторую дозу Sinovac нужно делать после 14-28 дней после первой дозы.

Сто тысяч доз вакцины Sinovac Грузия получила из Китая в подарок 29 апреля. По последним данным, этой вакциной уже привились 17 199 граждан Грузии.

Регистрация на вакцину Sinovac в Грузии началась 21 мая.

Для регистрации на прививку нужно перейти на сайт: booking.moh.gov.ge или же позвонить на номер 1522.

1 июня Sinovac получил авторизацию ВОЗ. Она рекомендована для прививки лиц старше 18 лет.

Настоящее название данной вакцины CoronaVac. Она разработана китайской биофармацевтической компанией Sinovac, поэтому больше известна по имени производителя. Вакцина представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19. Начиная с середины 2020 года вакцина-кандидат проходила клинические исследования фазы III.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 184 718 человек, из них две полные дозы сделали 54 474 гражданина.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.