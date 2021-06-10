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Городской транспорт. Пассажиры в масках на автобусной остановке

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 705

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (390)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210610/251984230/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-705.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 128 пациентов, а с начала пандемии вылечились 337 023

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 705. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 351 954 случая заражения.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе
photo: Government of Georgia / FB
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 128 человек, с начала пандемии вылечились 337 023 пациента. Скончались 4 996.

За сутки сделано 33 253 теста, в том числе 19 138 на антиген и 14 115 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,12%, за последние 14 дней – 2,75%, за последние семь дней – 2,59%.

Прививки сделали 191 001 человек, в том числе за последние сутки – 6 184.

В карантине в данное время находятся 38 человек, в стационарах – 3 230, в ковид-гостиницах – 594.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (390)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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