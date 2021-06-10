COVID-статистика Грузии – показатель инфицирования снизился

К этому времени в стране состояние 689 инфицированных пациентов считается тяжелым, 193 из них подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 33 253 теста на коронавирус, 19 138 – на антиген, 14 115 – ПЦР-тестов и выявили 705 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксирован 351 954 случая инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 128 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 337 023.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 14 пациентов, а с начала пандемии – 4 996.

Из 705 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 380, Аджарии – 39, Имерети – 59, Квемо Картли – 55, Шида Картли – 16, Гурии – 18, Самегрело - Земо Сванети – 78, Кахети – 41, Мцхета-Мтианети – 11, Самцхе-Джавахети – три, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – пять.

На данный момент в Грузии 9 909 активных случаев, из них 3 230 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 689 пациентов тяжелое, 193 человека подключены к аппарату искусственного дыхания. 594 человека находятся в ковид-гостиницах. 6 085 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 38 человек, а в самоизоляции – 14 924.

Показатель положительности по данным на 9 июня составляет 2,12%, за две недели – 2,75%, за семь дней – 2,59%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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