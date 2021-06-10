Патриарх Грузии вместе с духовенством проводит службу храме Святой Троицы

Грузинская православная церковь, как и весь православный мир, отмечает сегодня Вознесение Господне, во всех действующих храмах страны проходит праздничная служба

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузинская церковь, как и весь православный мир, 10 июня празднует один из великих праздников – Вознесение Господне.

Ежегодно Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи – в церковном календаре праздник всегда приходится на четверг. В 2021 году православные отмечают Вознесение Господне 10 июня.

Праздничные богослужения в этот день по традиции проводятся во всех действующих церквях Грузии.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй вместе с духовенством проводит праздничную службу в кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба в Тбилиси. После службы глава Грузинской православной церкви обратится к собравшейся пастве с проповедью.

Из-за пандемии коронавируса, верующие присутствуют на службе в масках и соблюдают дистанцию.

Вознесения Господне

В праздник вспоминают евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Спасителя на земле после его воскрешения.

Евангелие повествует, что Иисус на 40-й день после воскрешения собрав апостолов в Иерусалиме, вывел их из города на гору Елеонскую. Там повелел ученикам не расходиться, Спаситель сказал, что через несколько дней они будут крещены Духом Святым. Затем, благословив их, Иисус вознесся на небо.

Когда Спасителя от учеников скрыло светлое облако, им явились ангелы и сказали, что Господь снова придет на землю так же, как Его видели восходящим на небо. Апостолы, поклонившись вознесшемуся Христу, возвратились в Иерусалим, где рассказали об увиденном.

Тогда люди поняли, что смерть – это переход души в другой мир, где ее ожидает Господь. Надежду верующим на искупление грехов и обретение дома в Царстве Божьем в конце пути, дают открытые небеса.

Праздновать Вознесение Господне начали в глубокой древности, но в церковный календарь праздник внесли с IV века. Иисус, согласно книге Деяний святых апостолов, после своего Воскресения являлся своим ученикам 40 дней и говорил им о Царствии Божьем.

Смысл праздника в том, что через Вознесение Господне человеческое естество возводится к бесконечной божественной жизни. Вознесением Господним завершается широкое празднование Светлого Воскресения Христова, поэтому этот день называют также "отданием Пасхи".

Праздник имеет большое значение, потому что он дает всем христианам надежду на вечную жизнь.

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