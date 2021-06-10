В Грузии в мае выявили 139 фактов незаконной вырубки леса

Только за май департамент экологического надзора конфисковал около 630 кубических метров незаконно добытого лесоматериала

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Департамент экологического надзора в мае выявили 139 фактов незаконной вырубки и транспортировки леса, из них 13 содержат признаки уголовного преступления, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Подавляющее число нарушений было зафиксировано в регионе Кахети, на востоке страны – 32 факта. В остальных регионах: в Аджарии выявлено 20 фактов незаконной вырубки и транспортировки леса, Шида Картли – 17, Самцхе-Джавахети – 17, Самегрело - Земо Сванети – 15, Имерети – 14, Квемо Картли – 12, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – 8, Гурии – 3, Мцхета-Мтианети – один.

В сумме за весь май изъято около 630 кубических метров лесоматериалов. Также в мае зафиксировано 37 фактов нарушения технического регламента работы лесопилок. Было изъято 18 единиц незарегистрированных пил.

Борьба с незаконной вырубкой леса

В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса.

Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины будет производиться только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.

Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд.

"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.

Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).

Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.

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