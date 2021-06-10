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В Грузии реализуют новый этап развития ювенального правосудия

Для грузинских следователей разработано пособие по ювенальному правосудию

photo: Ministy of Internal Affairs
Общество
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Темы:
Преступность в Грузии (1476)
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МВД Грузии при поддержке СЕ разработало специальное пособие по ювенальной юстиции, которое поможет следователям в расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Презентация пособия по ювенальной юстиции для следователей МВД состоялась в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МВД, пособие будет внедряться в повседневную деятельность ведомства, чтобы облегчить работу следователей в сфере правосудия в отношении несовершеннолетних, налаживании контакта с подростками.

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О несовершенстве ювенальной юстиции в Грузии особо остро заговорили после гибели 15-летнего подростка Луки Сирадзе в декабре 2019 года. Незадолго до самоубийства несовершеннолетнего опрашивали в полиции за нанесение непристойных надписей на стенах бывшей школы. После гибели мальчика следователю Марианне Чолоян было предъявлено обвинение в давлении на подростка и принуждении свидетельствовать против себя. Суд признал ее виновной.

Мероприятие открыли заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе и заместитель главы офиса Совета Европы в Грузии Ваагн Мурадян.

"Одним из приоритетов министерства внутренних дел является защита интересов несовершеннолетних при отправлении правосудия и повышение эффективности текущих судебных разбирательств с их участием. Ведется работа по созданию среды, учитывающей интересы несовершеннолетних", – говорится в заявлении МВД.

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Пособие состоит из трех частей: психологические аспекты ювенальной юстиции, ювенальная юстиция и национальное законодательство, международные стандарты и подходы к ювенальной юстиции.

Пособие разработано в рамках проекта Совета Европы – Поддержка несовершеннолетних и взрослых (JADES). Проект реализуется с 2019 года в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел Грузии при поддержке Совета Европы.

С 1 сентября в Грузии вступил в силу Кодекс прав ребенка, который включает в себя десять разных программ, направленных на всестороннюю защиту и поддержку детей и их родителей. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1476)
Теги:
подростки, преступность, Грузия

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