Илия Второй поздравил паству с Вознесением Господним и напомнил о встрече с Богом

Апостолы после Вознесения вернулись с большой радостью, а это означает, что всем людям придется пройти тот же путь – путь благодати и путь милости Господа, отметил Илия II

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил верующих с один из великих праздников – Вознесением Господним, и провел проповедь в кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба в Тбилиси.

После службы глава Грузинской православной церкви обратился к собравшейся пастве с проповедью.

"Сегодня благодать нашего Господа Иисуса Христа щедро переходит на людей. Мы должны быть готовыми к встрече с Господом. Пусть Господь даст вам благодать. Там, где благодать, там и радость, и любовь. Да благословит вас Господь", – сказал Патриарх.

По словам Патриарха, в Евангелие говорится, что апостолы после Вознесения вернулись с большой радостью, а это означает, что всем людям придется пройти тот же путь – путь благодати, путь милости Господа, отметил Илия II.

Ежегодно Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи – в церковном календаре праздник всегда приходится на четверг. В 2021 году православные отмечают Вознесение Господне 10 июня. Праздничные богослужения в этот день по традиции проводятся во всех действующих церквях Грузии.

Вознесения Господне

В праздник вспоминают евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Спасителя на земле после его воскрешения.

Евангелие повествует, что Иисус на 40-й день после воскрешения собрав апостолов в Иерусалиме, вывел их из города на гору Елеонскую. Там повелел ученикам не расходиться. Спаситель сказал, что через несколько дней они будут крещены Духом Святым. Затем, благословив их, Иисус вознесся на небо.

Когда Спасителя от учеников скрыло светлое облако, им явились ангелы и сказали, что Господь снова придет на землю так же, как Его видели восходящим на небо. Апостолы, поклонившись вознесшемуся Христу, возвратились в Иерусалим, где рассказали об увиденном.

Тогда люди поняли, что смерть – это переход души в другой мир, где ее ожидает Господь. Надежду верующим на искупление грехов и обретение дома в Царстве Божьем в конце пути, дают открытые небеса.

Праздновать Вознесение Господне начали в глубокой древности, но в церковный календарь праздник внесли с IV века. Иисус, согласно книге Деяний святых апостолов, после своего Воскресения являлся своим ученикам 40 дней и говорил им о Царствии Божьем.

Смысл праздника в том, что через Вознесение Господне человеческое естество возводится к бесконечной божественной жизни. Вознесением Господним завершается широкое празднование Светлого Воскресения Христова, поэтому этот день называют также "отданием Пасхи".

Праздник имеет большое значение, потому что он дает всем христианам надежду на вечную жизнь.

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