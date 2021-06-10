Церемония бракосочетания - это не свадьба, предупреждает инспекция труда

Многолюдные свадьбы, поминки и прочие социальные торжества в связи с пандемией коронавируса в Грузии по-прежнему под запретом

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Разрешение на возобновление торжественных церемоний бракосочетания отнюдь не означает, что дано разрешение на многолюдные свадьбы, заявляет инспекция труда Минздрава Грузии.

Услуга проведения торжественных церемоний регистрации брака в Грузии возобновлена с 9 июня.

"В заявлении Агентства развития госсервисов ясно были разъяснены рекомендации, необходимые для проведения торжественной церемонии бракосочетания. В частности, что в церемонии вместе с брачующимися могут участвовать не более десяти человек, и каждый в регистрационном пространстве должен быть в маске. Несмотря на это, часть общества неправильно восприняло смягчение правила и приняла его за разрешение на торжества по случаю бракосочетания", - говорится в заявлении.

В инспекции труда поясняют, что социальные мероприятия в стране разрешены лишь с участием не более десяти человек. Правонарушители будут оштрафованы - физические лица на две тысячи лари (638 долларов), а юридические – на десять тысяч лари (3,1 тысячи долларов).

Инспекция труда продолжает мониторинг исполнения введенных ограничений и призывает общество соблюдать установленные правила.

Проведение торжественных церемоний регистрации брака было приостановлено в Грузии с 11 сентября 2020 года из-за ухудшения эпидситуации в стране. При этом проведение социальных мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев, банкетов, поминок, в стране по-прежнему под запретом.

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