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Жених и невеста во время свадебной церемонии. Невесте одевают на палец обручальное кольцо

Церемония бракосочетания - это не свадьба, предупреждает инспекция труда

© Sputnik / Sergey Sitnikov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (391)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210610/251988819/Tseremoniya-brakosochetaniya-eto-vam-ne-svadba-preduprezhdaet-inspektsiya-truda.html

Многолюдные свадьбы, поминки и прочие социальные торжества в связи с пандемией коронавируса в Грузии по-прежнему под запретом

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Разрешение на возобновление торжественных церемоний бракосочетания отнюдь не означает, что дано разрешение на многолюдные свадьбы, заявляет инспекция труда Минздрава Грузии.

Услуга проведения торжественных церемоний регистрации брака в Грузии возобновлена с 9 июня.

Жених и невеста во время свадебной церемонии держатся за руки
© Sputnik / Sergey Sitnikov
Торжественные церемонии бракосочетания разрешены в Грузии

"В заявлении Агентства развития госсервисов ясно были разъяснены рекомендации, необходимые для проведения торжественной церемонии бракосочетания. В частности, что в церемонии вместе с брачующимися могут участвовать не более десяти человек, и каждый в регистрационном пространстве должен быть в маске. Несмотря на это, часть общества неправильно восприняло смягчение правила и приняла его за разрешение на торжества по случаю бракосочетания", - говорится в заявлении.

В инспекции труда поясняют, что социальные мероприятия в стране разрешены лишь с участием не более десяти человек. Правонарушители будут оштрафованы - физические лица на две тысячи лари (638 долларов), а юридические – на десять тысяч лари (3,1 тысячи долларов).

Инспекция труда продолжает мониторинг исполнения введенных ограничений и призывает общество соблюдать установленные правила.

Проведение торжественных церемоний регистрации брака было приостановлено в Грузии с 11 сентября 2020 года из-за ухудшения эпидситуации в стране. При этом проведение социальных мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев, банкетов, поминок, в стране по-прежнему под запретом. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (391)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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