Вниманию автовладельцев: введены новые правила штрафстоянок в Грузии

Водители, чьи автомобили попали на штрафстоянку до 1 сентября 2020 года и по сегодняшний день находятся там, должны будут забрать автомобиль, уплатив всего 100 лари

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Владельцы, не забирающие свои автомобили со штрафстоянок, могут лишится своего транспортного средства, соответствующие изменения в законодательство Грузии уже вступили в силу, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Согласно поправкам, те водители, чьи автомобили попали на штрафстоянку до 1 сентября 2020 года и по сегодняшний день находятся там, должны будут забрать автомобиль, уплатив всего 100 лари, и на это у них будет три месяца. В противном случае их автомобиль будет продан.

Эти водителям государство уже списало задолженности по штрафам, которая превысила 4 миллиона лари.

Кроме того, по новым правилам после того как водитель получит уведомление о необходимости оплаты за пребывание его автомобиля на штрафной стоянке и о том, что его необходимо забрать, у него будет для этого месяц.

Если же водитель не выплатит стоимость и не выполнит условий уведомления в этот срок, долг будет подлежать принудительному исполнению за счет автомобиля.

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