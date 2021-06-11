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Эпидемия коронавируса и масочный режим. Прохожий в маске идет по улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 695

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (394)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210611/251994328/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-695.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписаны 797 пациентов, а с начала пандемии вылечились 337 820

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 695. Скончались 16 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 352 649 случаев заражения.

Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 797 человек, с начала пандемии вылечились 337 820 пациентов. Скончались 5 012.

За сутки сделано 37 842 теста, в том числе 23 931 на антиген и 13 911 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,84%, за последние 14 дней – 2,67%, за последние семь дней – 2,44%.

Прививки сделали 197 114 человек, в том числе за последние сутки – 6 083.

В карантине в данное время находятся 38 человек, в стационарах – 3 175, в ковид-гостиницах – 595.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (394)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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