Патриархия Грузии не намерена закрывать детский пансион в Ниноцминда

Часть воспитанников пансиона уже выведена из него и распределена на другие формы опеки, а часть все еще остается в Ниноцминда

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Закрытие пансиона для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), который в последнее время оказался в центре скандала, не планируется, заявил юрист Патриархии Грузии Эдишер Карчава журналистам.

По его словам, процесс полностью взят под контроль, и основная часть дела переместилась в Тбилиси. Как разъяснил Карчава, соответствующие ведомства делают все, чтобы было принято лучшее для детей решение.

"Ситуация в Ниноцминда взята под полный контроль. Ведется совместная работа для изучения индивидуального состояния каждого ребенка, что для них лучше – семейная среда, временно остаться в пансионе или другие формы… Закрытие пансиона, как такового, не планируется. Если в прошлом были какие-то погрешность, мы их изучим, оценим и по всем нарушениям будут приняты соответствующие решения", – заявил Карчава.

Внимание широкой общественности и государственных структур пансион для детей в Ниноцминда, находящийся под патронажем Патриархии, привлек к себе после заявления Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что ее представителей не пускают в заведение. На основе этого заявления МВД Грузии начало следствие.

Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования неправительственной организации "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждении к этому времени остается около 30 детей.

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