COVID-статистика Грузии – показатель инфицирования продолжает снижаться

За последние сутки заметно улучшилась эпидситуация в Аджарии, Имерети и Самегрело - Земо Сванети, однако в Тбилиси показатель инфицирования все еще высок

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 37 842 теста на коронавирус, 23 931 – на антиген, 13 911 – ПЦР-тестов и выявлено 695 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 352 649 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 797 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 337 820 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 16 пациентов, а с начала пандемии – 5 012.

Из 695 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 389, Аджарии – 47, Имерети – 55, Квемо Картли – 64, Шида Картли – 26, Гурии – 7, Самегрело - Земо Сванети – 46, Кахети – 32, Мцхета-Мтианети – 9, Самцхе-Джавахети – 18, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.

На данный момент в Грузии 9 791 активный случай, из них 3 175 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 688 пациентов тяжелое, 188 подключены к аппарату искусственного дыхания. 595 человек находятся в ковид-гостиницах. 6 021 проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 38 человек, а в самоизоляции – 14 144.

Показатель положительности по данным на 10 июня составляет 1,84%, за две недели – 2,67%, за семь дней – 2,44%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.