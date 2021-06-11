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Полиция штрафует людей за отсутствие масок. Эпидемия коронавируса и масочный режим на улице

Коронавирус и ограничения в Грузии: сколько нарушений зафиксировано за сутки?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (395)
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Sputnik Грузия
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Самые популярные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время и отказ носить маски

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 448 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

За последние 24 часа штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 313 гражданам. Еще 86 человек заплатили двойной штраф за повторное появление в общественных местах без масок.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки оштрафовали 49 человек.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (395)

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