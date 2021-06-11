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В Грузии будет создана школа гастрономического направления

Гастрономическая школа открывается в Грузии

photo: Ministry of Education and Science / FB
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (576)
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В создании гастрономической школы грузинской стороне поможет известный на весь мир Баскский кулинарный центр

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Школа гастрономического направления при содействии испанского Баскского кулинарного центра открывается в Грузии, сообщается на странице министерства образования и науки в Facebook.

Школа гастрономического направления начнет работу в сотрудничестве с Кавказским университетом, образовательные программы будут доступны как для грузинских, так и для иностранных студентов.

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В Грузии находится менеджер международного развития гастрономических программ Баскского кулинарного центра Альберто Родригез. Цель его приезда – ознакомиться с гастрономической культурой и традициями Грузии, а также помочь в разработке и внедрении новых программ.

С Родригезом и представителями Кавказского университета встретилась замминистра образования и науки Грузии Тамар Китиашвили, и обсудила с ними детали нового проекта и будущее сотрудничество.

Китиашвили считает, что сотрудничество с известной в мире гастрономической школой позитивно скажется в реализации туристического потенциала и повышении гастрономической узнаваемости страны.

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Баскский кулинарный центр объединяет самых авторитетных специалистов кулинарной сферы. В Сан Себастьяне проходит гастрономический форум, а известные во всем мире шеф-повара каждый день открывают двери своих ресторанов для гурманов. Они же являются основателями и активными участниками проекта Баскского кулинарного центра, который входит в пятерку лучших образовательных кулинарных школ мира.

Баскский кулинарный центр Сан-Себастьяна – первый проект в Испании, готовящий специалистов высшей категории для ресторанов. Здесь можно получить полное профессиональное образование или же пройти кулинарные курсы.

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Темы:
Образование в Грузии (576)
Теги:
Гастрономический туризм, Школа, Грузия

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