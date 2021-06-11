Дорогу к границе Грузии с Россией закроют на несколько часов

Участок Хандосхеви-Коби на Военно-Грузинской дороге будет закрыт для всех видов транспорта с 23:00 11 июня до 05:00 12 июня

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Из-за транспортировки специального оборудования в рамках строительства на автомагистрали Квешети-Коби, движение для всех видов автотранспорта ограничивается в направлении границы Грузии с Россией, сообщает Департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.

photo: ROADS DEPARTMENT OF GEORGIA На Военно-Грузинской дороге строится тоннель

Участок Хандосхеви-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс будет закрыт для движения с 23:00 11 июня до 05:00 12 июня.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс является единственная действующая на сегодняшний день дорогой в Россию, в том числе для Армении, у которой нет общей границы РФ.

По информации ведомства, в рамках строительства автомагистрали Квешети-Коби и девятикилометрового тоннеля, в этот промежуток времени будет осуществляться транспортировка специальной тоннельно-бурильной машины (Tunnel Boring Machine).

Движение в данном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем патрульной полиции.

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