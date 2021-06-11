Скандал вокруг детского пансиона: Патриархия обжалует решение в суде

Если ребенок не хочет переезжать, то никакие действия не могут быть предприняты силой, заявил адвокат Патриархии

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Патриархия Грузии на будущей неделе намерена обжаловать временное решение Тбилисского городского суда изъять всех детей с ОВЗ из пансиона в Ниноцминда (регион Самцхе - Джавахети), заявил адвокат Эдишер Карчава журналистам.

На прошлой неделе Тбилгорсуд удовлетворил исковые требования неправительственной организации "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

"Соцработникам и психологам понадобились определенные усилия, чтобы убедить шестерых детей, в связи с которыми суд принял решение, в том, что их нужно перевести, то есть они не хотели переезжать. Приоритет в том, что если ребенок не хочет переезжать, то никакие действия не могут быть предприняты силой. Поэтому думаем, что суд принял поспешное решение", - заявил Карчава.

Внимание широкой общественности и государственных структур пансион для детей в Ниноцминда, находящийся под патронажем Патриархии, привлек к себе после заявления Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что ее представителей не пускают в заведение. На основе этого заявления МВД Грузии начало следствие.

По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод более 20 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждении к этому времени остается около 30 детей.

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