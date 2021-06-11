Главный эпидемиолог Грузии: пик третьей волны коронавируса пройден

Эпидситуация успокаивается во всей стране и все ее параметры и индикаторы говорят об этом, заявил врач

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Мы прошли пик третьей волны коронавируса и теперь находимся на плато и снижаемся, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.

О начале третьей волны коронавируса эпидемиологи объявили 11 апреля.

"Мы начали снижение. Мы полностью прошли пик третьей волны в стране и в Аджарии. Эпидситуация успокаивается во всей стране, и все ее параметры и индикаторы говорят об этом", - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, это не дает повода успокаиваться, так как пандемия продолжается.

"Путь завершения пандемии находится в вакцинации. Наша цель привить 1,7 миллиона человек", - сказал Гамкрелидзе.

Он призвал население продолжать носить маски и активно делать прививки.

"Если мы будем соблюдать рекомендации и прививаться, вероятность четвертой волны коронавируса низкая", - сказал Гамкрелидзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 695. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 352 649 случаев заражения. Прививки сделали 197 114 человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.