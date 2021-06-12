Главный эпидемиолог Грузии ответил, сколько жителям и гостям страны придется носить маски

Масочный режим в Грузии был введен в марте прошлого года и ужесточен в ноябре

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Маски жителям Грузии и гостям страны придется носить еще год, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Масочный режим в Грузии был введен в марте прошлого года. На определенный период власти Грузии разрешили жителям страны не носить маски на улице, но в ноябре прошлого года масочный режим снова был ужесточен.

"Мы должны понять, что нам придется сдерживаться, и еще год мы не сможем снять маски, пока критическая масса не будет привита", – сказал Гамкрелидзе.

Штраф за отсутствие маски в Грузии составляет 20 лари. При повторном нарушении он увеличивается в два раза.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 794. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 353 443 случая заражения. Прививки сделали 197 114 человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.