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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Главный эпидемиолог Грузии ответил, сколько жителям и гостям страны придется носить маски

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (398)
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Масочный режим в Грузии был введен в марте прошлого года и ужесточен в ноябре

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Маски жителям Грузии и гостям страны придется носить еще год, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Амиран Гамкрелидзе на брифинге
© Sputnik / STRINGER
Главный эпидемиолог Грузии: пик третьей волны коронавируса пройден

Масочный режим в Грузии был введен в марте прошлого года. На определенный период власти Грузии разрешили жителям страны не носить маски на улице, но в ноябре прошлого года масочный режим снова был ужесточен.

"Мы должны понять, что нам придется сдерживаться, и еще год мы не сможем снять маски, пока критическая масса не будет привита", – сказал Гамкрелидзе.

Штраф за отсутствие маски в Грузии составляет 20 лари. При повторном нарушении он увеличивается в два раза.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 794. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 353 443 случая заражения. Прививки сделали 197 114 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (398)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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