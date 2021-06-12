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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано более 400 штрафов

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Самые популярные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время и отказ носить маски

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 439 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Главный эпидемиолог Грузии ответил, сколько жителям и гостям страны придется носить маски

За последние 24 часа штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 284 гражданам. Еще 96 человек заплатили двойной штраф за повторное появление в общественных местах без масок.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки оштрафовали 59 человек.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Ограничения

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