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Саломе Зурабишвили во время визита президента Армении в маске с армянским флагом

Президент Грузии завершила курс прививок от коронавируса

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (132)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210612/252005846/Prezident-Gruzii-zavershila-kurs-privivok-ot-koronavirusa.html

В перерыве между вакцинацией президент Грузии пробыла несколько дней в самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом, но вируса у главы государства не нашли

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала вторую дозу вакцины от коронавируса, завершив тем самым свой курс прививок.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
© AFP / MIGUEL RIOPA
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Первую дозу вакцины AstraZeneca президент Грузии сделала 18 марта.

Фотографию вакцинации и справку о сделанных вакцинах Зурабишвили выложила на своей странице в соцсети.

В перерыве между вакцинацией президент Грузии пробыла несколько дней в самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом, но вируса у главы государства не нашли.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 794. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 353 443 случая заражения. Прививки сделали 197 114 человек.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (132)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия, Саломе Зурабишвили

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