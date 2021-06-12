Президент Грузии завершила курс прививок от коронавируса

В перерыве между вакцинацией президент Грузии пробыла несколько дней в самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом, но вируса у главы государства не нашли

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала вторую дозу вакцины от коронавируса, завершив тем самым свой курс прививок.

Первую дозу вакцины AstraZeneca президент Грузии сделала 18 марта.

Фотографию вакцинации и справку о сделанных вакцинах Зурабишвили выложила на своей странице в соцсети.

В перерыве между вакцинацией президент Грузии пробыла несколько дней в самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом, но вируса у главы государства не нашли.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 794. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 353 443 случая заражения. Прививки сделали 197 114 человек.

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