Топ-5 самых распространенных нарушений на дорогах Грузии в 2021 году

Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии в первые месяцы 2021 года стало превышение скорости более чем на 15 километров в час

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. За первые три месяца 2021 года за нарушение правил дорожного движения в Грузии было выписано 671 234 штрафа, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 91 доллара) в зависимости от вида нарушения.

Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита автомобилист лишается прав.

Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии.

1. Превышение скорости

Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии стало превышение скорости более чем на 15 километров в час.

Всего за это нарушение в период с 1 января по 31 марта было выписано 210 920 штрафов. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари.

2. Небрежное вождение

На втором месте оказались несоблюдение водителями транспортных средств дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил езды во время учебы и в жилой зоне; правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.

Всего таких нарушений было зафиксировано 104 735, и штраф за них составляет 20 лари.

3. Игнорирование правил парковки

На третьем месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки.

Всего в первом квартале 2021 года в Грузии было выписано 128 570 штрафов за это нарушение. Штраф за нарушение правил парковки составляет 10 лари.

4. Отсутствие техосмотра

На четвертое место вышла передача транспортного средства другому лицу или допуск транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр.

Всего в Грузии за три месяца было зафиксировано 103 413 подобных фактов. Штраф за одно такое нарушение составляет 50 лари.

5. Разговоры за рулем

Замыкают пятерку нарушений разговоры по телефону за рулем.

Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 18 635. Штраф за него составляет 30 лари.

Видеоштрафы и баллы

За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии помимо полиции фиксируют и видеокамеры.

Всего в первом квартале 2021 года в Грузии было выписано 495 389 видеоштрафов на сумму 21,5 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за четыре месяца были оштрафованы на сумму около 9,9 миллиона лари.

В то же время благодаря несоблюдению правил дорожного движения баллы на правах потеряли 69 019 водителей. Правда, полную сумму баллов пока никто не израсходовал.

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