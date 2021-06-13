Главное о COVID на 13 июня в Грузии: число новых случаев продолжает снижаться

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Из 522 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных за сутки в Грузии, 276 зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Аджария
|45
|Имерети
|44
|Самегрело - Земо Сванети
|36
|Квемо Картли
|34
|Кахети
|32
|Шида Картли
|25
|Мцхета-Мтианети
|16
|Самцхе-Джавахети
|10
|Гурия
|4
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|0
В стране зарегистрировано 9 499 активных случаев заражения, из них 3155 человек находятся на лечении в клиниках, 610 человек размещены в ковид-гостиницах, 5734 человека проходят курс лечения на дому, 41 гражданин помещен в карантинные зоны, 13 198 человек находятся в самоизоляции.
Состояние 688 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату исксусственной вентиляции легких подключены 190 человек.Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года.
Всего за это время в стране зарегистрировано 353 965 случаев, выздоровели 339 392 пациента, скончались 5 048.
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