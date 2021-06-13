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Эпидемия коронавируса - туристы в масках в старом городе

Главное о COVID на 13 июня в Грузии: число новых случаев продолжает снижаться

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (400)
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В стране зарегистрировано 9 499 активных случаев заражения, из них 3155 человек находятся на лечении в клиниках, состояние 688 пациентов расценивается как тяжелое

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Из 522 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных за сутки в Грузии, 276 зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Аджария 45
Имерети 44
Самегрело - Земо Сванети 36
Квемо Картли 34
Кахети 32
Шида Картли 25
Мцхета-Мтианети 16
Самцхе-Джавахети 10
Гурия 4
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

В стране зарегистрировано 9 499 активных случаев заражения, из них 3155 человек находятся на лечении в клиниках, 610 человек размещены в ковид-гостиницах, 5734 человека проходят курс лечения на дому, 41 гражданин помещен в карантинные зоны, 13 198 человек находятся в самоизоляции.

Состояние 688 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату исксусственной вентиляции легких подключены 190 человек.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года.

Всего за это время в стране зарегистрировано 353 965 случаев, выздоровели 339 392 пациента, скончались 5 048.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (400)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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