Пансион в Ниноцминда не закроется - итоги встречи в Патриархии Грузии

В пансионе осуществят ряд преобразований, чтобы он соответствовал международным стандартам, заявил представитель Патриархии

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Детский пансион в Ниноцминда на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети) не закроется, к такому решению пришли участники встречи в Патриархии Грузии.

Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после заявления аппарата Народного защитника – Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.

В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

В свою очередь, Патриархия Грузии уже обжаловала решение суда.

По словам главы отдела по связям с общественностью Патриархии Андрии Джагмаидзе, в пансионе осуществят ряд преобразований, чтобы он соответствовал международным стандартам.

"Мы пришли к единому мнению, что все вопросы должны решаться в интересах детей. Мы хотим подчеркнуть, что важно не преувеличивать какие-либо проблемы, любые нарушения, с которыми мы можем столкнуться, в том числе в случае детского дома. Мы не говорим о закрытии пансиона, речь идет о том, чтобы со временем достичь тех стандартов, которые подразумевают международные стандарты", - сказал Джагмаидзе.

На встрече также присутствовала представитель World Vision - Georgia Майя Мгелиашвили, которая, по ее словам, в течение нескольких дней работала в пансионате и проинформировала участников о ситуации на месте.

"На мой взгляд, нужно закрыть все крупные учреждения и привести их в соответствие с современными стандартами ухода за детьми. Я говорю об этом не только сегодня, а уже долгие годы. Это касается не только Ниноцминда, но и других крупных пансионов", - сказала Мгелиашвили.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Баркалая, сегодня в детской школе-интернате Ниноцминда остаются 23 воспитанника, которые находятся под присмотром социальных работников.

"Мы все согласились с тем, что крупные учреждения больше не является приоритетом для страны и их нельзя поощрять. Поэтому мы продолжим работать вместе в аналогичном формате как в Ниноцминда, так и в других местах, чтобы поощрять оценку пребывания детей в крупных учреждениях, определять их интересы и интегрировать их в семьи", - сказала Баркалая.

Между тем, накануне Генеральная прокуратура предъявила обвинение дяде свидетеля по делу о жестоком обращении с детьми в пансионате Ниноцминда.

Следствие выяснило, что мужчина угрожал своему племяннику убийством, после того как он дал показания.

Основанием для возбуждения уголовного дела против дяди стало заявление адвоката свидетеля. Самому свидетелю уже предоставили государственную охрану, так как опасность осуществления угрозы была реальной.

Дяде свидетеля предъявили обвинение по статье "угроза", и теперь прокуратура Грузии будет требовать помещения его в заключение до вынесения приговора.

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